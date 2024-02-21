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الأربعاء، 21-02-2024 09:01 ص

أوكرانيا.. عودة 11 طفلا من روسيا بوساطة قطرية

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الوكيل الإخباري- قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "11 طفلا أوكرانيا تم لم شملهم مع عائلاتهم بعد إعادتهم إلى وطنهم من روسيا، الثلاثاء".

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وتمت إعادة الأطفال من روسيا بوساطة قطرية وبدعم من منظمة "اليونيسف".  

ومن جانبها، قالت الحكومة القطرية، الثلاثاء، إن وساطتها نجحت في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم "في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أن "وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر أوضحت أن سفارة قطر في موسكو استضافت 11 طفلا وأسرهم خلال عملية لم الشمل، ورافقتهم إلى وجهاتهم النهائية للتأكد من سلامتهم وراحتهم، كما ذكرت أن المجموعة ضمت أطفالا من ذوي الإعاقة، وتم تقديم رعاية طبية خاصة لهم، وذلك بالتنسيق مع الجانبين الأوكراني والروسي".


وأضاف الأنصاري أن الوزيرة "جددت تقدير قطر لكل من أوكرانيا وروسيا لتعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما أضافت أن تعاون أوكرانيا وروسيا مع جهود الوساطة القطرية منذ بدايتها، كان عاملا مهما في نجاح عمليات لم شمل الأسر".


وأكد المتحدث "استمرار هذه الجهود في الفترة المقبلة، طالما هناك قبول من الجانبين الروسي والأوكراني لهذه الوساطة"، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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