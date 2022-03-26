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السبت، 26-03-2022 03:04 م

أوكرانيا : قتال شوارع مع الروس وسط ماريوبول

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الوكيل الإخباري-شهر ثانٍ من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يبدأ اليوم السبت، فيما تستمر موسكو في استهداف البنية العسكرية لكييف وسط مقاومة أوكرانية، فيما يزيد الغرب من الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجباره على التراجع.

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وقالت السلطات في كييف، إن القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش القريبة من تشيرنوبل، فيما قال حاكم ماريوبول، إن قتال شوارع يدور حالياً في وسط المدينة. وأعلن حاكم كييف تمديد حظر التجوال من الـ8 مساء وحتى الـ7 صباحا حتى الإثنين.


من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة في منطقة جيتومير بصواريخ "كاليبر"، كما أعلنت إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، و6 مسيرات، وتدمير 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

 

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