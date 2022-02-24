الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك

مركز الأزمات: نهيب بالأردنيين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب إلى الغربية

الصحة تعلن قائمة أسماء مراكز التطعيم الجمعة - تفاصيل

السفيرة الأوكرانية تدعو الأردنيين والعالم إلى إدانة "العدوان الروسي"

قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في اوكرانيا

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

ورشة عمل في مركز ادارة ونمذجة الازمات في آل البيت

يوم وظيفي في معهد تدريب الهاشمية

الخميس، 24-02-2022 06:26 م

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

2202224151150784


الوكيل الاخباري - تدور معارك عنيفة قرب منشأة تشيرنوبل النووية المغلقة، في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في كييف.اضافة اعلان


وأعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو، الخميس أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وكتب غيراشتشينكو على تطبيق "تلغرام"، أن "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة تشيرنوبيل. عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".


وقالت وسائل إعلام إن "روسيا قصفت منشأة لتدوير النفايات النووية في تشيرنوبل".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبل"، مضيفا أن "هذا إعلان حرب على قارة أوروبا".



المفاعل النووي

كانت تشيرنبول تكتسب أهمية واسعة؛ بسبب المفاعل النووي المقام على أراضيها.

وفي مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي، وتحديدا نهاية نيسان/ أبريل 1986، وقعت كارثة تشيرنوبل، عبر تسرب إشعاع نووي من المفاعل الرابع في المحطة، ما أدى إلى إخلاء المدينة بالكامل، وإعلانها منطقة خالية بالكامل في العام 2002.

وحدثت الكارثة عندما كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي الأول، والثاني، والثالث، بينما كانت هناك عمليات محاكاة تجربة في الوحدة الرابعة التي شهدت الانفجار.

وبسبب أخطاء الفريق الهندسي المناوب في تلك الليلة، أدى التعامل القاصر من قبلهم إلى ارتفاع الحرارة بشكل كبير داخل المفاعل، ما نتج عنه اشتغال بعض الغازات المتسربة، ووقوع انفجار ضخم.

ونتج عن الكارثة مصرع 36 شخصا على الأقل، وإصابة نحو ألفين.

وتقع تشيرنوبل على بعد 16 كم عن الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، ونحو 100 كم عن العاصمة كييف.

وبحسب أوكرانيا، فإن القوات الروسية تحاول الدخول إلى تشيرنوبل، واتخاذها نقطة للانطلاق نحو كييف، لا سيما أن قربها من بيلاروسيا يعني تأمينا للخطوط الخلفية الروسية، إذ إن مينسك موالية لموسكو بالكامل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202223142016992583273

مقتل جندي واصابة أربعة اخرين بتفجير شمال بغداد

main_image621799d36136a

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

main_image621797562285c

أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين

1059096211_0_129_3187_1921_1920x0_80_0_0_2adc78644b49ad4d45881bef5d26e0be

الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب

62177c06423604167d7d9f82

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

main_image62178df18644c

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

أخبار متعلقة
ررررررررررر

تصاعد الدخان فوق مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية

New-Project-5-1

بعد دعم إسرائيل لأوكرانيا.. موسكو توجه رسالة إلى تل أبيب

بببببببببببببببببب

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

621267703e527

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا

5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية