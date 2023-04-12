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الأربعاء، 12-04-2023 03:32 م

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

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الوكيل الإخباري - عبر الصحفي ستيفن براين في مقالة لصحيفة "Asia Times" الإلكترونية عن اعتقاده بأن صورة الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب لا تبدو واعدة.

وكتب براين: "من الممكن أن يصبح الهجوم الأوكراني المخطط شنه في نهاية الربيع الجاري مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة وحلف الناتو وحتى الحلفاء الآسيويين للولايات المتحدة. وقد تحاول أوكرانيا الانتظار حتى تتمكن الولايات المتحدة وحلف الناتو من توفير جميع المعدات الثقيلة والذخيرة التي تحتاج إليها كييف، ولكن من المحتمل أن يستغرق ذلك عدة سنوات. ومع ذلك قد لا يرغب الروس في السماح بمثل هذا السيناريو".

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وأضاف أن شيئا لن يوقف العسكريين الروس إذا خرجوا من المعارك على طول خط التماس في دونباس وتحركوا غربا. وأوضح: "سيجبر ذلك أوكرانيا إما على تقسيم الكتائب التي قد أعدتها لشن الهجوم المضاد أو تحويل مهمتها إلى منع روسيا من الوصول إلى نهر دنيبر وخلق تهديد لكييف".


وفي الوقت ذاته أشار براين إلى أن الصناعات الروسية خلافا للصناعات الأمريكية وصناعات حلف الناتو، تنتج الذخيرة والأسلحة الجديدة في ظروف الاستعداد القتالي الكامل.


ودقق: "استخدم حلف الناتو ذخيرته بشكل كامل تقريبا، وحتى السياسيون الأوروبيون المؤيدون لأوكرانيا أصبحوا قلقين بشأن الحرب. كما يوجد هناك رد فعل سلبي على تدمير خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي"، الأمر قوض العلاقات الأمريكية الألمانية".


وتوصل الصحفي إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل اليوم الإصرار على إجراء مفاوضات مع روسيا.


وتابع: "لن يكون ذلك أمرا سهلا، لأن الروس، على الأرجح، لن يوافقوا على أي وقف لإطلاق النار، كما سيطالبوا على الأرجح بإلغاء العقوبات الأمريكية والأوروبية. ومع ذلك فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستستمر في لعب الروليت الروسي بكل عواقبها المحتملة إذا لم تغير نهجها".

 

RT

 




 

 


 

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