أول تحرك لمصريين في دولة عربية دعما لترشح السيسي في سباق الرئاسة

الوكيل الاخباري- دشنت الجالية المصرية في مملكة البحرين حملة "مواطن"، لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة والترشح لفترة رئاسية أخرى.

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وتبدأ "حملة مواطن"، في جميع أنحاء المحافظات الـ7 داخل البحرين، لا سيما محافظة المحرق التي تشهد أكثر تجمعات المصريين تليها مدينة الرفاع، ومدينة عيسى، والعادلية، التي كان لها دور بارز في تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة.



وقال الدكتور رامي لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية في البحرين، ومنسق حملة مواطن لدعم مصر في مملكة البحرين، إن الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية وحث المصريين في الخارج على المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر الجدد وتعريفهم بالضوابط القانونية والطريقة الصحيحة للتصويت.