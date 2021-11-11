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الخميس، 11-11-2021 09:02 م

إثيوبيا تعلن شروطها للتفاوض مع جبهة تيغراي

إثيوبيا


الوكيل الإخباري - أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، مجموعة من الشروط للمحادثات المحتملة بينها وبين جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام في شمال البلاد الذي دمرته الحرب، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية لمبعوثين دوليين من أجل تجنب تصاعد الصراع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في إفادة صحفية إن أحد الشروط هو انسحاب الجبهة من منطقتي أمهرة وعفار المتاخمتين لإقليم تيغراي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برسو أضاف المتحدث: "من أجل أن يكون هناك حل سلمي، يقولون أن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين، لذا هناك شروط، أولا؛ أوقفوا هجماتكم، ثانيا؛ اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفار)، ثالثا؛ اعترفوا بشرعية هذه الحكومة".


وتابع دينا مفتي موضحا كلامه للصحفيين: "بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، لم يقال إنه تم اتخاذ قرار للدخول في مفاوضات".


من جانبه قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غيتاشيو رضا، نهاية الأسبوع الماضي، إن الانسحاب من أمهرة وعفار قبل بدء المحادثات "أمر غير ممكن إطلاقا".

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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