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الأربعاء، 23-06-2021 01:37 م

إثيوبيا: مصرع عشرات الأشخاص في غارة جوية

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الوكيل الإخباري- قال شاهد عيان ومسؤول طبي، إن غارة جوية ألقت بمصرع عشرات الأشخاص في بلدة توغوجا بمنطقة تيغراي الإثيوبية، وذلك بعد يوم من إعلان السكان عن اندلاع قتال جديد في عاصمة الإقليم.

وأصابت الغارة سوقاً في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يوم أمس الثلاثاء، حيث قالت امرأة إن زوجها وابنتها البالغة من العمر عامين أصيبا في الغارة الجوية.

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وقال مسؤول طبي، إن العشرات تلقوا مصرعهم جراء الغارة الجوية.


ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أدان، الضربة الجوية أو ينفيها، لكنه قال إن الجيش لا يستهدف المدنيين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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