إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي جوس إلى المشتري



الوكيل الاخباري - أرجئ إطلاق المسبار الأوروبي "جوس" إلى كوكب المشتري، المقرر الخميس بواسطة صاروخ "أريان 5"، حتى الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس".



وبعدما كان مقرراً في الساعة 12,45 ت غ من محطة كورو الفضائية الأوروبية في غويانا الفرنسية، أرجئ الإطلاق بسبب مشكلة في الطقس ترتبط بخطر حصول صواعق.



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المحاولة التالية ستتم في خلال 24 ساعة.

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