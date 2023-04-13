الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية

الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، إدراج مجموعة "فاغنر" الأمنية، ووكالة "ريا فانا" الإعلامية الروسيتين على قائمة العقوبات.



وذكر المجلس الأوروبي في بيان أن فاغنر ووكالة "ريا فان" أدرجتا على قائمة العقوبات الأوروبية، "لتهديدهما سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".



وأشار البيان إلى فرض عقوبات على 11 فردا و7 شركات مرتبطين بمجموعة فاغنر في 25 فبراير/ شباط الماضي، لافتا إلى تمويل الروسي يفغيني بريغوجين مجموعة فاغنر التي "تشارك بفعالية في الهجمات الروسية على أوكرانيا".

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