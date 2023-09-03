إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

الوكيل الاخباري- أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتي ريلسكي وسودجانسكي بالمقاطعة.

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وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي، وليس بعيدا عن قرية غورنال في سودجانسكي".



وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".



وقال إن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.