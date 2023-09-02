السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي النرويج وأذربيجان - أسماء

بيان من جمعية البنوك الاردنية

لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

هل ستتعرّض المملكة لموجات حارة خلال الأيام القادمة؟ .. الأرصاد تجيب

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

السبت، 02-09-2023 10:49 م

إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بكدمات في الوجه

64f38a5e42360402ad23a4a0


الوكيل الاخباري- أصيب رئيس الحكومة الألمانية أولاف شولتس بكدمات في الوجه، في أثناء ممارسته الرياضة يوم السبت، مما أدى إلى تعطل وإلغاء المناسبات والمواعيد المسجلة على جدول أعمال يوم الأحد.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مايكل روث قوله: "يوم السبت، تعرض المستشار الاتحادي لحادث في أثناء ممارسته الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث على جدول الأعمال".

ووفقا لروث، زميل شولتس في الحزب، "كان المستشار سيقوم بزيارة مدينة هيرينغن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي بالسكان ".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f37cb24c59b743a556bff0

العراق.. مسرور بارزاني يصدر بيانا بشأن أحداث كركوك

64f376264236040bc438b2bc

وفاة السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون

55

بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

64f3637a423604798552ccd1

موسكو: منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب الشائنة

main_image64f3709d32459

حظر تجوال في كركوك

64f35d6e4c59b7687b238461

إيران: قادرون على اعتراض واستهداف مقاتلات F-35 وسنبث أخبارا جيدة بمجال الصواريخ