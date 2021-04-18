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الأحد، 18-04-2021 09:47 م

إصابة شخصين إثر سقوط صاروخين داخل قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد

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الوكيل الاخباري - سقط صاروخان داخل قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أجنبية في شمال العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى إصابة شخصين.

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وقال آمر قاعدة بلد الجوية العراقية، اللواء الركن الطيار ضياء محسن سعد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد "سقوط جريحين بسقوط صاروخين داخل القاعدة".

 

وفي وقت سابق، نددت حكومات غربية بالعنف في شمال العراق وقالت إنه لا ينبغي التساهل مع الهجمات ضد القوات الأجنبية وذلك بعد استهداف قوات أمريكية وتركية في حادثين منفصلين يوم الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل/ نيسان في منطقة كردستان العراق".


وأضاف البيان " لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف ومنشأته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم "داعش". وفقا لـ "رويترز".


وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بالصواريخ، ليل الأربعاء الماضي، مستهدفا مركزا للتحالف الدولي في المطار، لكن داخلية إقليم كردستان ذكرت أن الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تى.إن.تى) شديدة الانفجار.


واستهدف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ فى منتصف الشهر الماضى، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.

 

سبوتنيك

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