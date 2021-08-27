الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 02:55 م

انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية - فيديو

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عدة انفجارات دوت على خلفية حريق هائل نشب اليوم الجمعة في مدينة ليمينغتون سبا وسط إنجلترا.

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وأكدت شرطة مقاطعة وركشير على حسابها في "تويتر" أن الحريق احتدم في مبان صناعية، مشيرة إلى أنها تنفذ عملية إجلاء في المنطقة.

ودعت الشرطة في البلاد المقيمين على بعد لا يزيد عن 70 مترا عن موقع الحادث إلى إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.


بدورها، حثت خدمة إطفاء الحرائق والطوارئ في وركشير السكان على الابتعاد عن موقع الحريق لمسافة لا تقل عن 100 متر.


ويتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق موقع الحريق وألسنة النيران التي تلتهم المباني الصناعية المذكورة.

 

 

 




 

 


 

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