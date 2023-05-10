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الأربعاء، 10-05-2023 12:29 م

إصابة مدني خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بيلغورود

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الوكيل الإخباري- أصيب مدني في رأسه جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، حيث تابع أن أحد السكان أصيب بشظية في رأسه خلال قصف الجانب الأوكراني لقرية شيبيكينو.

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وقال غلادكوف: "كنت أغادر شيبيكينو، عندما تعرضت المدينة للقصف، وتم تسجيل وصول اثنين على مشارف المدينة، في حدائق المباني السكنية الخاصة. وهناك ضحية، رجل أصيب بشظية في رأسه، وقد نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وكانت مدينة شيبيكينو الحدودية، الواقعة على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا ويقطنها 40 ألف نسمة، قد تعرضت لقصف يومي لليوم الخامس على التوالي، وقد أصيبت مدرسة ومركز تجاري بأضرار نتيجة للإصابة المباشرة بقذائف، 6 مايو، وأصيب أحد السكان بجروح خطيرة.

كذلك تعرضت المدينة لقصف مكثف مرتين في يوم 8 مايو، وقصفت مناطق سكنية، وأصيب 5 أشخاص.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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