إصابة 40 شخصا في اشتباكات بين السكان والجيش في مانيبور بالهند

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة The Economic Times، بإصابة 40 شخصا على الأقل، نتيجة اشتباكات عنيفة بين السكان والجيش الهندي في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد.

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ووفقا للصحيفة، اندلعت الاشتباكات في منطقة بيشنوبور، حيث انتهك سكان من قبيلة كوكي حظر التجول، وهاجموا الحواجز التي أقامها الجنود على الطرق السريعة. وخلال ذلك استخدم الجيش ضد المحتجين، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.



وذكرت الصحيفة، أن السكان حاولوا إزالة الحواجز التي قالوا إنها تمنع الحركة والاجتماع مع الأقارب. من جانبها دعت السلطات، سكان بيشنوبور إلى التزام الهدوء والامتناع عن الإخلال بالنظام.



ولا تزال منطقة بيشنوبور، التي تخضع لحظر التجول وإجراءات تقييدية أخرى من، إحدى بؤر التوتر المستمرة في مانيبور منذ 3 مايو.



RT