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الأربعاء، 09-08-2023 11:42 ص

الجيش الصومالي يعلن القضاء على 25 عنصرا "حركة الشباب"

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الصومالي اليوم الأربعاء القضاء على 25 عنصرا في تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي وإصابة آخرين، بعملية أمنية وسط البلاد.

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وقال الجيش في بيانه إن "وحدة كوماندوز بالجيش الوطني الصومالي قتلت يوم أمس الثلاثاء 25 مسلحا من حركة الشباب وجرحت آخرين بعد قيامها بعملية خاصة في منطقة مكايل غربي ناحية بولا بورتي بمنطقة هييران".


وقال نائب وزير الإعلام بالحكومة الاتحادية الصومالية، عبد الرحمن يوسف عدالة، لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن "الجيش دمر 16 سيارة كان الإرهابيون يجهزون فيها متفجرات في مرآب كبير بالمنطقة خلال العملية".


وذكر أن "وحدة داناب التابعة للجيش الوطني الصومالي نفذت عملية عسكرية منسقة بشكل جيد في منطقة موكيل، ودمرت القوات نية المسلحين لترتيب مركبات بالمتفجرات، وأوقع الهجوم خسائر فادحة في صفوف المليشيات"، مشددا على أن "الجيش والقوى الإقليمية والشركاء الدوليين ملتزمون بالقضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن".

 

RT

 




 

 


 

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