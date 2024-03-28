اليونيفيل: قلقون من تصاعد العنف في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري - أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي.

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وقال البيان ان التصعيد تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش.



وشدد البيان على "أن من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فورًا، ونحن نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".



وشدد البيان على "أن اليونيفيل ستبقى على استعداد لدعم هذه العملية بأية طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف".



بترا