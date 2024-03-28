الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي عشيرتي الحياري والنسور

العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات

تصريح جديد حول مجزرة كبرى ارتكبها الاحتلال بحق نازحين بمجمع الشفاء في غزة

قوات الاحتلال تنقل 200 معتقل من مجمع الشفاء لإسرائيل

اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها

نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني

تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم جوي في صفد

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار

الخميس، 28-03-2024 08:02 م

اليونيفيل: قلقون من تصاعد العنف في جنوب لبنان

1711644694282


الوكيل الإخباري - أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي.

اضافة اعلان

 

وقال البيان ان التصعيد تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش.


وشدد البيان على "أن من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فورًا، ونحن نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".


وشدد البيان على "أن اليونيفيل ستبقى على استعداد لدعم هذه العملية بأية طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6605a5be4236043cd475d922

ألمانيا تنشر قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم ارسالها إلى كييف

6605972e4c59b733ea76e1ee

لافروف: أرمينيا تسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا

642ea4a54c59b70b1a6accea

فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض سيادتنا

6605700e4c59b732e71344ac

بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية

f2fbd5610692a21c182abed218eaf2fd

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

66054c8b4c59b76fa95f3498

مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

أخبار متعلقة
65f96cba4c59b7259b000366

"اليونيفيل" تجدد الدعوة للالتزام بالقرار الأممي 1701

1710524516700

لبنان يطالب بضرورة تمويل الأونروا

تطوير-اجهزة-الاستخبارات-في-مواجهة-التطرف-والارهاب

"حزب الله" يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

1000432219

زعيم حزب "البديل لألمانيا" يعارض توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

1000432211

بايدن يمتنع عن التعليق على إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا

65e048484c59b73d8750bf1f

بري: إسرائيل بعدوانيتها تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة