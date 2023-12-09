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السبت، 09-12-2023 10:09 ص

البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

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الوكيل الإخباري - يُشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 كانون الأول الحالي.

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وتأتي المشاركة تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر.


وأكد البرلمان العربي، حرصه على متابعة جميع الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، من خلال خطة تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة، من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.


يشار إلى أن البرلمان العربي راعى في هذه الخطة أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.


وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات الوفد البرلماني المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

 

بترا

 




 

 


 

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