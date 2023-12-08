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الجمعة، 08-12-2023 05:30 م

روسيا: بوتين يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم الجمعة، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

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وصرح الرئيس بوتين بنيته الترشح، خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريق من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.


وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، قد أعلنت الـ15 والـ16 والـ17 من آذار المقبل أياماً للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.


وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من آذار 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.


بترا

 




 

 


 

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