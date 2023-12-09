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السبت، 09-12-2023 02:36 م

"محاكمة نتنياهو في لاهاي".. شرط جديد أمام انضمام السويد للناتو

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الوكيل الإخباري - صرح زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي بأن شروط موافقة أنقرة على طلب السويد للحصول على عضوية "الناتو"، هي السلام بين إسرائيل وفلسطين ودفع إسرائيل للتعويض ومحاكمة نتنياهو.

وقال بهجلي في حديث لصحيفة "Türkgün" إن موقفه من الطلب السويدي سلبي، مذكرا بالحوادث العديدة لتدنيس القرآن في السويد.

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وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن تدنيس القرآن إهانة لجميع المسلمين. سنوافق على عضوية السويد في "الناتو" إذا تحقق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين وتم الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتتمتع بوحدة أراضيها، وإذا وافقت إسرائيل على دفع تعويضات وتمت محاكمة نتنياهو في لاهاي".


وقال إنه على الأطراف التي تتوقع عضوية السويد في الحلف تنفيذ كل هذه الشروط.


وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة بأنه لا يمكنه الموافقة على عضوية السويد دون موافقة برلمان البلاد، مشيرا إلى أنه يتوقع أيضا "مساهمة تضامنية" من الولايات المتحدة.


وذكر أن نحو 3 آلاف من المحامين الأتراك رفعوا دعاوى إلى محكمة لاهاي الدولية ضد نتنياهو وغيره من الساسة الإسرائيليين.


ونقلت وسائل الإعلام عن موظف رفيع في الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أخبر نظراءه في بلدان "الناتو" بأن تركيا تعمل بنشاط على قبول طلب السويد الانضمام إلى "الناتو" قبل نهاية العام الجاري، دون ذكر موعد محدد لذلك.

 

RT

 




 

 


 

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