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الخميس، 03-08-2023 07:43 م

إعدام مواطن سعودي ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) في مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته.

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وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، منيرة بنت سعد بن مسفر الدوسري، سعودية الجنسية، وذلك بتعذيبها وضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظرا لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته في بيتها الذي هو مسكنها ومأمنها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي، وهي أم لأولاده الذين كانوا في المنزل نفسه وقت الحادثة، مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأوضحت الداخلية في بيانها أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني بندر بن ذيب بن زيد الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 16 محرم 1445 هجري، الموافق 3 أغسطس 2023 بمنطقة الرياض".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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