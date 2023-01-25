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الأربعاء، 25-01-2023 10:05 ص

إعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية- فيديو

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الوكيل الاخباري- ضرب إعصار قوي ولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وسقوط أعمدة الكهرباء، إلا أنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حالة الطوارئ، محذرة من أن "إعصارا كبيرا وخطيرا للغاية ويحتمل أن يكون مميتا"، ضرب بايتاون، شرق هيوستن. 

ودمرت الرياح القوية المباني والمنازل وخطوط الكهرباء في مدينة باسادينا، وسقطت أعمدة وخطوط الكهرباء، وتضررت العديد من المركبات والسيارات.

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وقال جيسون كالدر المتحدث باسم مدينة بايتاون إن خطوط الكهرباء مقطوعة وألحقت أضرار بالمنازل والشركات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.

وأفاد موقع PowerOutage.us، الذي يجمع بيانات انقطاع التيار الكهربائي من المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عن انقطاع التيار الكهربائي عن 67000 عميل في تكساس ليلة الثلاثاء، معظمهم في منطقة هيوستن والمقاطعات المحيطة بها.

وأبلغ الموقع عن حوالي 28000 انقطاع في أركنساس المجاورة، وحوالي 25000 في لويزيانا.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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