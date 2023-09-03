الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الأردن إلى 464 ألف برميل في آب

لأول مرة في الأردن .. مستشفى الأمير حمزة يجري عملية نوعية لشاب 23 عاما

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة

فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق

الصحة تطرح عطاءات لصيانة مستشفى ومراكز صحية

وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن

الأحد، 03-09-2023 08:59 ص

إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز أوديسا

64f3d5ac42360401e86a6fdf


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وكتبت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية: "دوي انفجار قوي في أوديسا".

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.


وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00:50، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22:56 من مساء 2 سبتمبر والثانية (فجر اليوم الأحد) عند الساعة 00:49.


وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.


ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.


وكما تظهر خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، تدوي صافرات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية أو كلها، عدة مرات في اليوم محذرة من ضربات جوية روسية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f178c64c59b72b427c62f4

أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح

64f406fd42360475463df596

قوات "دنيبر" الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

السعودية 4

فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول

ن

فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق

خ

وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن

64f3764242360405614c8136

رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها بمناسبة عيد ميلادها وتثير تفاعلا كبيرا

أخبار متعلقة
64d7577d4c59b705f425396b

السودان.. تجدد المعارك بالخرطوم والخارجية تعلن شروط العودة للتفاوض

64d34c4c423604022823e09b

الجيش الصومالي يعلن القضاء على 25 عنصرا "حركة الشباب"

image - 2023-08-07T161509.614

الجيش الروسي يتقدم نحو كوبيانسك

image (76)

الجيش الروسي يسيطر على بلدة شمال شرقي أوكرانيا

xWATIMrX4PtVqAM44bN1wnBCDow7zp7RjQPEkja1

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

64cd4ffb4c59b744070d3284

لواء أوكراني متقاعد: الجيش الروسي قادر على دخول كييف في غضون 12 ساعة