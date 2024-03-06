الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يقتحم "مقام يوسف" شرق نابلس

جامعة الحسين بن طلال تعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة

المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ 150 مليون دينار

للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

أمانة عمّان: اجتماع لتحديد مواعيد بدء عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان الخميس

الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن شعير

الأونروا: نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل غزة

حماس: الاحتلال يتهرب من استحقاقات اتفاق وقف العدوان

السير: حادث تتابع بين 3 مركبات على طلوع صافوط وتعطّل مركبات في عمّان صباح اليوم

خبير سيبراني يوضح حول ما يشاع عن اختراق حسابات فيسبوك والكيبل البحري - فيديو

الأربعاء، 06-03-2024 08:26 ص

إعلان حالة التأهب الجوي في 13 مقاطعة بأوكرانيا

65e7b8fc4c59b72add7ca963


الوكيل الإخباري- أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 13 مقاطعة أوكرانية.

وبحسب بيانات الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وفينيتسا وكيروفوغراد وكييف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي وخميلنيتسكي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك من الساعة 00:34 إلى الساعة 01:33 بتوقيت موسكو.

اضافة اعلان


وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وأوديسا بأوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.


وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.


وتشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e807704236042d584d46a2

سحب الكرسي.. تصرف رئيس دولة الإمارات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي- فيديو

65e7fe9b4236042f69594cb8

الحزب الجمهوري: سياسات بايدن "فشلت فشلا ذريعا" خلافا لسلفه ترامب

22

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

65e7e5d04c59b73e0205d1a4

تلفزيون أمريكي: بايدن يخسر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ساموا الأمريكية

19_2023-638179810382262622-226

العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي

65e7ac814c59b72b1855ae82

الدول الأوروبية تشكك في قدرة الاتحاد على مواصلة دعم أوكرانيا على المدى البعيد

أخبار متعلقة
65cb04a94236045d1b5fe981

كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

65c9c3b94c59b7611f635ffb

نورغالييف يكشف سبب إصرار الغرب على تدمير أوكرانيا

65c741e742360402bf60c933

ستولتنبرغ: على الناتو الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع روسيا تستمر لعقود

65c739504236041eef0bc2e9

رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

65c359584c59b73829232434

بيسكوف: أهداف العملية الروسية في أوكرانيا لم تتغير

65c30927423604423e18b507

"بيرقدار" التركية تعلن بدء تشييد مصنع لمسيّراتها في أوكرانيا