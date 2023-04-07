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الجمعة، 07-04-2023 08:25 م

إغلاق الحسابات البنكية لأشخاص يشتبه بأنهم يعيشون بشكل غير قانوني ببريطانيا

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الداخلية البريطانية مراقبة الحسابات البنية التي فتحها أشخاص يشتبه في أنهم يعيشون في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

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وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، أنه سيتم إغلاق الحسابات الجارية في اتفاقية جديدة لتبادل البيانات مع القطاع المالي.


وأضافت نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة هي جزء من مجموعة من التدابير المصممة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم وضع هجرة قانوني.


وأًوضحت الوزارة أن "زيادة صعوبة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الخدمات المالية هو أداة مهمة للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية".


بترا

 




 

 


 

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