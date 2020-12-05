إفريقيا تطالب بتمويل من الأمم المتحدة لعمليات السلام

الوكيل الإخباري- دعا العديد من القادة الأفارقة الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدة مالية دائمة لعمليات السلام التي ينفذها الاتحاد الإفريقي في القارة، وهو أمر يثير تحفظات الولايات المتحدة.



وخلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو أمس الجمعة، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا: "نشدد على ضرورة أن تسرع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مداولاتهما حتى يتم تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي وسمح بها مجلس الأمن، من خلال مساهمات إجبارية" من أعضاء الأمم المتحدة.

اضافة اعلان



وأضاف رامابوزا الذي ترأس بلاده حاليا كلا من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، إن "الاتحاد الإفريقي مصمم على إسكات البنادق في القارة".



ومنذ 2018 جرى التفاوض على مشروع قرار بين المنظمتين يمهد الطريق لتمويل الأمم المتحدة عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي في القارة، من دون أن يتم حتى اليوم تبنيه.

المصدر: روسيا اليوم



