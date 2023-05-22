الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 09:07 ص

إلى أين تنقل القيادة الأوكرانية جنودها من أرتيوموفسك

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الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري الروسي الضابط المتقاعد أندريه ماروتشكو، إنه تم توزيع جزء من وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من أرتيوموفسك على اتجاهات كوبيانسكي وكراسنوليمانسكي.

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وأضاف: "بعد انسحاب الوحدات الأوكرانية الناجية من أرتيوموفسك، تمت إعادة تجهيزها بالعناصر والعتاد وإرسالها إلى كوشروفكا وسلافيانسك (على اتجاهي كوبيانسكي وكراسنوليمانسكي). وطبعا المهمة الرئيسية لهذه الوحدات في مواقعها الجديدة، تعزيز القوات الأوكرانية الأخرى المتهالكة في هذه الاتجاهات".

 

يوم السبت الماضي، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينةأرتيوموفسك مع حلول منتصف نهار 20 مايو.

وفي ليلة 21 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات "فاغنر"  الهجومية أنجزت وبدعم مدفعي وجوي من جانب المجموعة الجنوبية للجيش الروسي، عملية تحرير أرتيوموفسك.

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة "فاغنر" والقوات المسلحة الروسية على تحرير المدينة. وأشار مصدر في الكرملين إلى أن جميع الذين تميزوا في هذه العملية سيحصلون على أوسمة وميداليات رسمية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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