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السبت، 20-05-2023 09:30 ص

إصابة أحد سكان منطقة بيلغورود الروسية بانفجار لغم

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الوكيل الإخباري- قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن أحد السكان فقد ساقه بانفجار لغم داس عليه خلال توجهه للصيد في منطقة كراسنوياروجسكي بهذه المقاطعة.

وأضاف: "وقع عندنا حادث خطير الليلة الماضية. في منطقة كراسنوياروجسكي، داس رجل على لغم وفقد ساقه. السلطات أكدت مرات عديدة على ضرورة توخي الحذر الشديد في مناطق الحدود وقرب خطوط المواجهة".

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ويؤكد المصاب، أنه ذهب لصيد السمك الليلة الماضية، وأن الحادث وقع على بعد 300 متر من الحدود.

ووقع حادث مماثل في 17 مايو في نفس المقاطعة، عندما داس أحد القرويين على لغم ضد الأفراد من نوع "البتلة"، أثناء حصاده للعشب في واد قريب من الحدود. ونتيجة لذلك، بترت قدمه اليمنى وأجرى له الأطباء عملية جراحية في المستشفى.

صمم لغم "البتلة" المحظور ضمن المعاهدات الدولية لإلحاق الضرر في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، حيث يتم تفعيل اللغم من خلال الدوس عليه، ما يزيد من خطر هذه الألغام، لونها الأخضر المموه وشكلها البريء يستقطب الأطفال للعب بها، وهي نسخة مطابقة للغم الأمريكي "دراغون توث".

ويتم زرع هذه الألغام عن طريق إطلاق صواريخ مزودة بها من قبل القوات الأوكرانية على المناطق المستهدفة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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