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السبت، 09-01-2021 03:21 م

إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة سريويجايا في بحر جاوة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير النقل الإندونيسي تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "سريويجايا" في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينغ 737-500".


وأعلنت وسائل إعلام إندونيسة في وقت سابق عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "طيران سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

 


وقالت شركة "طيران سريويجايا"، في بيان في وقت لاحق، إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان، وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.


وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على "تويتر" أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.




 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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