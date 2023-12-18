إنذارات بوجود قنابل في عدة مدارس دولية في اسبانيا

الوكيل الاخباري- تلقت عدة مدارس دولية في إسبانيا، من بينها مؤسسات بريطانية وفرنسية، رسائل إلكترونية تفيد بوجود قنابل في محيطها، ما أدى إلى تعليق دوام الصفوف مؤقتا فيها.

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وقال نويل جيغو المشرف على مدرسة الليسيه الفرنسي موليير في سرقسطة (شمال شرق إسبانيا) لوكالة "فرانس برس" "تلقينا رسالة إلكترونية تنذر بوجود قنبلة مساء الأمس (الأحد) عند الساعة 23,00. وقمنا بإبلاغ الشرطة والسفارة الفرنسية في إسبانيا. ونحن لن نفتح أبوابنا طالما لم تتحرّك السلطات".



وبقيت أبواب المدرسة التي تستقبل ألف تلميذ مغلقة صباح الاثنين، في حين كان اختصاصيو نزع الألغام "في طريقهم" إلى المكان، وفق ما كشف جيغو.



وتلقت مدرسة جول فيرن الفرنسية في تينيريفي في أرخبيل الكناري تهديدا مماثلا ليل السبت الأحد، بحسب مدير المدرسة الابتدائية جوليان لوبانييه الذي لم يعطِ تفاصيل إضافية.