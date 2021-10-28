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الخميس، 28-10-2021 10:07 ص

إنقاذ 87 طالب لجوء قبالة السواحل التركية

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الوكيل الإخباري- أنقذت فرق خفر السواحل التركية 87 طالب لجوء من الغرق، قبالة سواحل ولاية آيدين غربي البلاد.

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وإنقاذ هذا العدد من طالبي اللجوء تم من خلال عدة عمليات جرت في ساعات مختلفة في مياه بحر "إيجه" قبالة قضاء "قوش آضه سي" التابع للولاية المذكورة.


وكان طالبوا اللجوء على متن عدة قوارب مطاطية، وتبين لاحقا بأن اليونان أرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.


وعقب إنقاذهم، تم تسليمهم إلى دائرة الهجرة في الولاية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

المصدر: الأناضول

 

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