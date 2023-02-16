الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:39 ص

من هو سيف العدل زعيم القاعدة الجديد؟

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ سيف العدل، مصري الجنسية المقيم في ايران، أصبح زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في تموز 2022.

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وبحسب "واشنطن بوست" قال متحدث باسم الوزارة إنّ "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة وأنّ الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".


وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا الثلاثاء الماضي، ورد فيه أنّ الرأي السائد للدول الأعضاء هو أنّ سيف العدل أصبح زعيم التنظيم.


وسيف العدل (62 عاماً) هو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وشخصية بارزة في الحرس القديم للقاعدة.

 

بترا


 




 

 


 

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