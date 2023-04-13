انطلاق اجتماع وزراء خارجية "الرباعية" حول أفغانستان بسمرقند

الوكيل الإخباري- تستضيف مدينة سمرقند الأوزبكستانية، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية روسيا وإيران والصين وباكستان "الرباعية" الإقليمية حول أفغانستان.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع ستشارك فيه الدول المجاورة لأفغانستان (روسيا ، الصين، إيران، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان)، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.



ومن المقرر في هذا الاجتماع بحث مواقف الدول المشاركة من الوضع في أفغانستان، مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي النشاط الإرهابي في هذا البلد.



ووفقا للبيان سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الأمنية، والتصدي لتهديدات انتشار الإرهاب وتهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية.



ويتضمن جدول الأعمال مواصلة عملية المصالحة بين الأفغان من خلال تشكيل حكومة شاملة، تعكس اهتمامات القوى العرقية السياسية الرئيسية في البلاد، فضلا عن قضايا حقوق الإنسان.



كما سيكون الاجتماع فرصة لمناقشة تنسيق الجهود لتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان وإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، بما في ذلك من خلال تحفيز مشاريع البنية التحتية الإقليمية.

روسيا اليوم