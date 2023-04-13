الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الطفيلة التقنية: الإمتحانات قائمة وفي موعدها اليوم

تعليق دوام المدارس في السلط اليوم الخميس

ارتفاع أسعار أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

انخفاض أسعار السكر عالمياً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية - اسماء

التربية تنعى ثلاثة طلاب من الصف التاسع في إربد

الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

الخميس، 13-04-2023 09:24 ص

انطلاق اجتماع وزراء خارجية "الرباعية" حول أفغانستان بسمرقند

64379a8e4236041d840fefe0


الوكيل الإخباري- تستضيف مدينة سمرقند الأوزبكستانية، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية روسيا وإيران والصين وباكستان "الرباعية" الإقليمية حول أفغانستان.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع ستشارك فيه الدول المجاورة لأفغانستان (روسيا ، الصين، إيران، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان)، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المقرر في هذا الاجتماع بحث مواقف الدول المشاركة من الوضع في أفغانستان، مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي النشاط الإرهابي في هذا البلد.

ووفقا للبيان سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الأمنية، والتصدي لتهديدات انتشار الإرهاب وتهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية.

ويتضمن جدول الأعمال مواصلة عملية المصالحة بين الأفغان من خلال تشكيل حكومة شاملة، تعكس اهتمامات القوى العرقية السياسية الرئيسية في البلاد، فضلا عن قضايا حقوق الإنسان.

كما سيكون الاجتماع فرصة لمناقشة تنسيق الجهود لتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان وإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، بما في ذلك من خلال تحفيز مشاريع البنية التحتية الإقليمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Saudi_Arabia_Syria_60436

دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

2019-08-01T174419Z_935156391_RC1D5A5F8BB0_RTRMADP_3_RUSSIA-MILITARY-scaled

طائرة مقاتلة ألمانية تقترب من حدود روسيا

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

1

كندا تمنع موظفيها من استخدام تيك توك

5

هولندا: سنوقف واردات الغاز من روسيا

q

الكرملين يحذر: احتمالات تمديد اتفاق الحبوب "ليست كبيرة"

أخبار متعلقة
main_image642e5b1e98b75

وزيرا خارجية السعودية وإيران يجتمعان بالصين

48456C74-84E0-489F-B4E2-98936B50834B

اتفاق سعودي إيراني على عقد لقاء ثنائي في رمضان

0000

محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

32

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

641e21dc42360429f13f2af0

وسائل إعلام: الصين غير مهتمة برغبة بايدن في التحدث مع شي

زلزال

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران