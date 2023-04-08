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السبت، 08-04-2023 08:41 م

فريق سعودي يصل إيران لترتيب إعادة افتتاح ممثليات ديبلوماسية

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الوكيل الاخباري - وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران إلى العاصمة طهران.

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يأتي ذلك إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في بكين.


وبحسب وكالة "واس"، التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.


وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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