الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يطرح سندات وصكوك شركة الكهرباء الوطنية بـ 220 مليون دينار

إصابة مواطن بصعقة كهربائية في اربد

الضمان يكشف تفاصيل جديدة حول الدعم المالي المُقدم للأفراد والمنشآت في برنامج استدامة ++

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك يومي الأحد والثلاثاء القادمين - أسماء المناطق

جامعة حكومية تعلن حاجتها للتعاقد مع مدرسين - رابط

مجلس الإفتاء الفلسطيني يُحذر من تداعيات اقتحامات المسجد الأقصى

سؤال نيابي عن "فيلم باربي" - وثيقة

الامن : حجز المركبة وحبس السائق وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

التعليم العالي: إعلان مدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية مساء اليوم

الخصاونة يؤكد ضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجيَّة مع العراق ومصر

الخميس، 24-08-2023 12:18 م

إيران تعتبر قبولها في "بريكس" نجاحا استراتيجيا لسياستها الخارجية

64e71ce84236044ce748b713


الوكيل الإخباري - رحب مسؤول إيراني كبير بقبول بلاده في مجموعة "بريكس" للدول الناشئة، التي تضم حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه "نجاح استراتيجي" لسياستها الخارجية.

وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على منصة "إكس" اليوم الخميس: "إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

اضافة اعلان


وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.


وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.


وتقدم ما يقرب من 20 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من 3 مليارات نسمة. ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
309128

تايوان تخصص 3 مليارات دولار للتسلح في 2024

327561-1466803237

كوريا الشمالية تطالب اليابان بوقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط فورا

64e7270242360455816fdb78

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تجري مناورات في بيلاروس

64e71efb4c59b718481fdd57

"لحظة عظيمة".. رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بقبول بلاده في "بريكس"

64e7131c4c59b7084d5b7d20

مقتل جندي تركي في شمال العراق

308969

بريطانيا: بوتين قام بزيارة نادرة لمقر المنطقة العسكرية الجنوبية

أخبار متعلقة
64e444ec4c59b725244749f3

وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران

64c8045eb7b44

السعودية تعلن وصول أولى رحلات المعتمرين للعام الهجري الحالي

64c7d7b6423604463478d194

رئيس المكسيك قد يحضر مفاوضات السلام حول أوكرانيا بالسعودية

64c6be6342360410cc41aa01

يرماك يعلن مناقشة "صيغة السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في السعودية

64c2d77a4c59b75cb406af49

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية ويلتقي ولي العهد محمد بن سلمان

unnamed-1

بيان من وزارة الدفاع السعودية