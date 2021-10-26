الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 02:45 م

ابن راشد يوجه بإجراء موحد في عموم دبي

ابن راشد


الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، المؤسسات والوزارات إلى رفع علم الإمارات موحدا يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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وقال ابن راشد، عبر حسابه على "تويتر" إن "الإمارات ستحتفل بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم"، مطالبا برفع العلم على الوزارات والمؤسسات بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحا ".


ويعتبر يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، حيث تتزين الدولة في هذه المناسبة بألوان العلم الإماراتي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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