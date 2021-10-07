الإمارات تبدأ بقبول بطاقات مير البنكية الروسية

الوكيل الإخباري - بدأت الإمارات العربية المتحدة بقبول استخدام بطاقات نظام الدفع "مير" البنكية الروسية.

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وأكدت إدارة نظام الدفع أن الإمكانية الفنية لقبول بطاقات نظام الدفع "مير" ظهرت في الإمارات العربية المتحدة.



وورد أن "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، قد زودت عملاءها ومؤسسات التجارة والخدمات في الإمارات العربية المتحدة بالقدرة التقنية على قبول بطاقات مير".



تعمل "نتورك إنترناشيونال" حاليًا على ربط محطات الدفع الخاصة بالتجار بخدمة بطاقات "مير" في دبي ومناطق أخرى من الإمارات العربية المتحدة.



بحلول نهاية العام، تخطط "نتورك إنترناشيونال" لاستكمال تكوين جميع محطات التشغيل لشبكتها لاستلام البطاقات "مير" الروسية.

سبوتنيك عربي



