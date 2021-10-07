الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 07-10-2021 05:45 م

الإمارات تبدأ بقبول بطاقات مير البنكية الروسية

بطاقة


الوكيل الإخباري - بدأت الإمارات العربية المتحدة بقبول استخدام بطاقات نظام الدفع "مير" البنكية الروسية.

اضافة اعلان


وأكدت إدارة نظام الدفع أن الإمكانية الفنية لقبول بطاقات نظام الدفع "مير" ظهرت في الإمارات العربية المتحدة.


وورد أن "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، قد زودت عملاءها ومؤسسات التجارة والخدمات في الإمارات العربية المتحدة بالقدرة التقنية على قبول بطاقات مير".


تعمل "نتورك إنترناشيونال" حاليًا على ربط محطات الدفع الخاصة بالتجار بخدمة بطاقات "مير" في دبي ومناطق أخرى من الإمارات العربية المتحدة.


بحلول نهاية العام، تخطط "نتورك إنترناشيونال" لاستكمال تكوين جميع محطات التشغيل لشبكتها لاستلام البطاقات "مير" الروسية.

 

سبوتنيك عربي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلجيكا

إغلاق جامعة في بلجيكا للبحث عن رجل مسلح

امريكا

زعماء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون على رفع سقف الدين العام

مصر

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية تسبب الوفاة

مصر

الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف فتاة وتصويرها

هزه

زلزال قوي في طوكيو

102021402525785546556

البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب

أخبار متعلقة
2

موسكو.. مصرع 3 أشخاص جراء تحطم مروحية

6159c31e4c59b73719338fd8

الإمارات تكشف عن توجهات سياساتها تجاه تركيا وإيران

امارات ٢

صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي

9202129161352706042216

الإمارات تستكمل المرحلة الثانية من قطار الاتحاد

روسيا

روسيا تلوح بفرض عقوبات على منصة يوتيوب الأميركية

6154608b42360462b22e9f02

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم