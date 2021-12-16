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الخميس، 16-12-2021 08:05 ص

احتجاجات تطورت إلى صدامات مع الشرطة في الجزائر

الجزائر


الوكيل الإخباري - اندلعت أعمال شغب في حي "حومة الطليان" في مدينة سكيكدة الجزائرية، وتطورت إلى صدامات مع الشرطة، على خلفية احتجاج السكان على تأخر السلطة في ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة.

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وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، بعدما قطع سكان و قاطنو الحي الشعبي في مدينة سكيكدة "حومة الطليان"، الطريق المؤدية إلى وسط المدينة على مستوى جميع المداخل، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، تعبيرا منهم عن غضبهم من تأخر السلطات الولائية في ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة وهم يرون بناياتهم القديمة تنهار عليهم يوما بعد يوم.


وقام السكان برشق عناصر الشرطة لوحدات حفظ النظام بالحجارة، مما تسبب لهم في إصابات بالغة، وجعل قوات الشرطة تستعمل القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، الذين رفضوا العدول عن قرار إثارتهم للشغب.


وكشف السكان في حديث لـ"النهار" الجزائرية، أن وعودا قدمت لهم من أجل ترحيلهم خلال شهر ديسمبر إلى سكناتهم الجديدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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