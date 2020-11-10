الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة للوكيل : لا لقاح معتمد عالميا لفيروس كورونا حتى اللحظة

الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بكورونا

85 وفاة بفيروس كورونا في تركيا و115 في أوكرانيا

كريشان ينعى الدكتور مصطفى الفياض

إيطاليا تشدد قيود كورونا

52 ألف عامل داخل مراكز الاقتراع والفرز و18 ألف متطوع في الانتخابات النيابية

إصابة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا

14 وفاة بكورونا في الجزائر و84 في المغرب

العيسوي ينقل تعازي الملك للوزير سعيدان بوفاة والدته




الثلاثاء، 10-11-2020 05:37 ص

احتجاجات ليلية في كاراباخ ضد قرار وقف اطلاق النار

1-1391488


الوكيل الاخباري - اقتحمت حشود من المتظاهرين الغاضبين، فجر الثلاثاء، مقر الحكومة في يريفان احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء نيكول باشينيان لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

اضافة اعلان

وما إن أعلن باشينيان عن توقيعه اتفاقاً "مؤلماً" مع أذربيجان لوقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين، حتّى تقاطر آلاف من المتظاهرين الغاضبين إلى المقرّ الحكومي حيث تظاهر القسم الأكبر منهم خارج المقرّ في حين اقتحمه بضع مئات منهم وعاثوا خراباً في مكاتبه وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

 

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1390542

بايدن يدعو لإقرار فوزه.. ويهدد بإجراءات قانونية

5ddbf7a3423604529c539d20

الأونروا : نعجز عن دفع رواتب الموظفين في الشهرين القادمين

image (3)

ترامب يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

image (2)

رغم فوز جو بايدن .. تواصل فرز الأصوات في 4 ولايات

image (1)

أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي بعد إقالته

5fa9b1b94236040552024ead

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا يغادر منصبه

أخبار متعلقة
5f97e48bf21803001222c217

أعمال شغب في إيطاليا اعتراضا على تشديد إجراءات الحجر الصحي - فيديو

وزير

اليمن .. اغتيال وزير حوثي وهو برفقة ابنته

602x338_cmsv2_e4c21b7f-98bf-59ab-bd8a-f7e2c8b9e37e-4713838

دعوات للتظاهر اليوم في امريكا

image (1)

تطورات أزمة اقليم كاراباخ ودخول الاتحاد الاوروبي على خط المفاوضات