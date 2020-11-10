احتجاجات ليلية في كاراباخ ضد قرار وقف اطلاق النار

الوكيل الاخباري - اقتحمت حشود من المتظاهرين الغاضبين، فجر الثلاثاء، مقر الحكومة في يريفان احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء نيكول باشينيان لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

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وما إن أعلن باشينيان عن توقيعه اتفاقاً "مؤلماً" مع أذربيجان لوقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين، حتّى تقاطر آلاف من المتظاهرين الغاضبين إلى المقرّ الحكومي حيث تظاهر القسم الأكبر منهم خارج المقرّ في حين اقتحمه بضع مئات منهم وعاثوا خراباً في مكاتبه وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

المصدر - سكاي نيوز



