احتراق محمية طبيعية في البرازيل بسبب منطاد

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في مدينة ساو باولو البرازيلية أن منطاداً تسبب باندلاع حريق ضخم في محمية طبيعية تقع على مقربة من المدينة الضخمة، مشيرة إلى أن النيران أتت على أكثر من نصف مساحة المتنزه قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.



وقالت حكومة ولاية ساو باولو إن منطاداً أشعل الحريق في بارك جوكري، المحمية الطبيعية الواقعة على بُعد حوالي 50 كلم من مدينة ساو باولو.



من جهتها قالت فرق الإطفاء إن النيران أتت على حوالى 1200 هكتار من المساحات الخضراء قبل أن يتمكن عناصر الإطفاء الذين شاركوا في مكافحة الحريق وبلغ عددهم حوالي مئة عنصر من إخماد النيران.

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المصدر: إرم