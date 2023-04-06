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الخميس، 06-04-2023 09:53 ص

اختبار 300 عينة من ماء زمزم يومياً بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - قال مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة العامة لشؤوم المسجد الحرام والمسجد النبوي حسن السويهري، إن الرئاسة كثفت من أعداد إجراءات الفحص لماء زمزم من خلال المختبر المتخصص في المسجد الحرام، من خلال سحب 250-300 عينة من مختلف مصادر ماء زمزم في البيت العتيق.

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وأضاف أن المختبر مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجيا التى تعزز سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف المسجد، مشيراً إلى أن المختبر يعمل على مدار الساعة، ويقوم بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية وتوضع في تحاليل كيميائية.


وبين أنه جرى تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي، تشمل المشربيات الرخامية، نقاط الحافظات، خزانات ساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، بئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية.


وأشار إلى أن المختبر يقوم أيضاً بفحص أكثر من 50 عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام؛ لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر.


واس

 




 

 


 

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