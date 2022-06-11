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السبت، 11-06-2022 09:09 ص

اختطاف 38 شخصا في هايتي

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" باختطاف أعضاء جماعة مسلحة لحافلتين للركاب وعلى متنهما 36 راكبا وسائقان في هايتي.

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ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد السائقين أن الحادث وقع عند المخرج الغربي من عاصمة هايتي مدينة بورس أو برينس. وينصح السائقون بعدم استخدام هذا الطريق لأن جزءه البالغ طوله كيلومترين يقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة بالكامل؟. لكن لا يتمتع جميع السكان بسبب الرسوم غير الرسمية بفرصة اختيار طريق بديل.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الأمم المتحدة سجلت في مايو الماضي أكثر من 200 حالة اختطاف أشخاص في هايتي، وتم تنفيذ معظهما في بورت أو برينس بالذات.

وأعلنت الهيئات الأممية أكثر من مرة عن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في هايتي بعد مقتل رئيس البلاد، جوفينيل مويز، في 7 يوليو عام 2021 ووقوع الزلزال القوي في أغسطس عام 2021 والذي أدى إلى مقتل أكثر من 2,2 ألف شخص.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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