ارتفاع أسعار المنتجين في الصين

الوكيل الإخباري- ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين الصيني، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ازداد بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أيلول الماضي.

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وتراجعت النسبة المذكورة عن نظيرتها المسجلة عند 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أب الماضي. وانخفضت بنسبة 0.1 بالمئة في أيلول على أساس شهري.

ونظرا لتراجع أسعار البضائع بالجملة، بما فيها النفط الخام الدولي، انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بشكل عام في الشهر الماضي وفقا لكبير الإحصائيين في الهيئة دونغ لي جيوان.



كما أظهرت الأرقام الصادرة اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ازداد بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في أيلول الماضي.

بترا