ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 144 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة المستمرة منذ أربعة ايام متتالية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى 144 قتيلا ومئات الجرحى، وفق ما أعلنت نقابة أطباء السودان.

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وحذرت النقابة في بيان نقلته وكالة أنباء السودان "سونا" اليوم الثلاثاء، من خسائر فادحة في الأرواح مع استمرار القتال بين الطرفين إضافة الى تعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء قتلى ومصابين عالقين ومحتجزين.



وأضافت، ان "ما يزيد الأمر سوءا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة، بسبب إصابتها بالقذائف وانقطاع التيار الكهربائي.



من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع اليوم سيطرتها الكاملة على مطار الخرطوم ونشرت عبر صفحتها على فيسبوك تسجيلا مصورا قصيرا يظهر احتراق إحدى الطائرات المدنية، ودوي القذائف، مشيرة إلى أنها تخوض معركة لاسترداد "حقوق شعبها".



وأضافت، " لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي".



في المقابل أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، أنه تم تأمين محيط منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة ومحيط مطار الخرطوم، بعد معارك دارت صباح اليوم.

بترا