الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 03:51 م

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

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الوكيل الإخباري - دعت مصر إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية في السودان وضمان تحقيق استقرار البلاد.

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وأعرب نائب مندوب مصر بالجامعة العربية عبيده الدندراوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية غير العادي (الطارئ) لبحث تطورات الوضع في السودان عن ترحيب مصر بمساعي الجامعة العربية لحل الأزمة.

وقال، إن مصر ستظل داعمة للسودان باعتباره العمق الاستراتيجي لمصر، ولتحقيق التكامل المنشود بين البلدين استناداً لواقع تاريخي وجغرافي، أثبت أن مصلحة مصر والسودان واحدة ومصير وادي مصير هو مشترك.

وأكد الدندراوي أن مصر ستواصل دعمها لنموذج السودان على القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين ووضع الاسس الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستقر.

وانطلق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد، برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة في دورته العادية.

 

بترا

 




 

 


 

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