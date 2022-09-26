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الإثنين، 26-09-2022 02:30 م

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية إلى 99

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 99 شخصا، وذلك بعد العثور اليوم الاثنين، على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

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وذكر مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي أن عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 99 شخصا حتى الآن.

بدوره أوضح المدير العام للهيئة العامة لمستشفى الباسل في طرطوس الدكتور إسكندر عمار، أنه "تم تخريج جميع الناجين من غرق المركب من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية".

ووفق أقوال الناجين فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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