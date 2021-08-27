الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 06:15 م

ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بكازاخستان

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة حالات الطوارئ بكازاخستان، اليوم إن عدد القتلى نتيجة الانفجارات في مستودع الذخيرة ارتفع إلى تسعة، كما يعتبر أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

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وأضافت الوزارة، في بيانها: "وفقا لأحدث البيانات، نتيجة الانفجارات في مستودع للذخيرة في وحدة عسكرية متمركزة في منطقة بايزك في مقاطعة جامبيل، لقي 9 أشخاص مصرعهم، من ضمنهم عناصر من وزارة حالات الطوارئ، وكذلك عسكريون ومن حرس المستودع. ويتم التحقق من هوية الضحايا والتحقيق في بيانات المفقودين الاربعة".


قبل ذلك أشارت وزارة الدفاع في البلاد ، إلى مصرع 5 أشخاص نتيجة الانفجارات في المستودع.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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