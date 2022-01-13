استئناف عمل مطار ألما آتا في كازاخستان

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الكازاخستانية استئناف عمل مطار ألما آتا الدولي بعد انتهاء موجة واسعة من الاضطرابات وأعمال الشغب في البلاد في مطلع يناير الحالي.



وقالت هيئة الطيران المدني الكازاخستانية، في بيان أصدرته الأربعاء: "يستأنف مطار ألما آتا الدولي اعتبارا من 13 يناير 2022 عمله، وبحسب المعلومات الأولية من إدارة المطار، سيتم تسيير الرحلات الداخلية والدولية من 08:00 إلى 21:00 وفقا لجدول تحليقات شركات الطيران".

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