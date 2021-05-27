استطلاع: ثلثاً من مؤيدي الحزب الجمهوري لا يعتبرون فوز بايدن في الانتخابات شرعيا

الوكيل الإخباري- دلت نتائج استطلاع في الولايات المتحدة الأمريكية أن ثلثي أنصار الحزب الجمهوري لا يعتبرون جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل قانوني.



ونشرت صحيفة أمريكية، مساء يوم أمس الأربعاء، النتائج الإستطلاعية للرأي العام الذي أجرته مصلحة الأبحاث لجامعة كوينيبيك (Quinnipiac University Poll).

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وأشارت هذه النتائج إلى أن العديد من أنصار الحزب الجمهوري لا يزالوا يعتقدون، أن نتائج التصويت كانت مزورة وأنه تمت "سرقة" الفوز من الرئيس السابق، دونالد ترامب.



وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين في عدد من الولايات الأمريكية لا يزالوا يسعون لإعادة فرز أصوات الناخبين ويعرضون للشك شرعية الانتخابات، فيما اعتبر 64% من المشاركين في الاستطلاع جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل شرعي.



كما قال 66% من أنصار الحزب الجمهوري إنهم يريدون أن يكون ترامب مرشحا للرئاسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فيما عبر 85% من أنصار الحزب الجمهوري عن استعدادهم لدعم المرشحين المؤيدين لترامب في الانتخابات على مختلف المستويات.



وكانت نتائج استطلاع مماثل آخر أجرته سابقا وكالة "رويترز" ومصلحة "Ipsos" لاستطلاعات الرأي العام تدل على أن 53% من أنصار الحزب الجمهوري يعتبرون دونالد ترامب رئيسا منتخبا بشكل شرعي.



المصدر- روسيا اليوم