استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

الوكيل الاخباري- قال ما يقرب من ثلثي المستجيبين في استطلاع جديد إنهم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصرف بشكل غير لائق في التعامل مع الوثائق السرية عندما ترك منصبه كنائب للرئيس.

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أظهر استطلاع ABC News وIpsos، أن 64٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن تعامل بايدن مع الوثائق السرية كان غير مناسب، بينما قال 34٪ إن بايدن تعامل مع وثائقه السرية بشكل مناسب.



وبالمقارنة، قال 77% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب تصرف بشكل غير لائق في تعامله مع الوثائق السرية، وقال 22% إن ترامب تعامل مع الوثائق السرية بشكل مناسب.



وقال 43% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن تعامل ترامب مع الوثائق السرية كان مصدر قلق وأكثر خطورة من بايدن، بينما اعتبر 20٪ إن تعامل بايدن مع الوثائق السرية كان مصدر قلق وأكثر خطورة من تعامل ترامب.



ويأتي هذا الاستطلاع، بعد أن أعلن بوب باور، المحامي الشخصي لبايدن، يوم الجمعة أن محققي وزارة العدل عثروا على مواد سرية إضافية أثناء تفتيش منزل الرئيس بولاية ديلاوير.



ومجموعة الوثائق هذه هي الرابعة التي يتم العثور عليها منذ نوفمبر، والثالثة التي يتم العثور عليها داخل منزل بايدن في ويلمنجتون.

روسيا اليوم